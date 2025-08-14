Özlem Çerçioğlu: 'AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim'

CHP'deki görevlerinden istifa ettiğini açıklayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşma yapan Çerçioğlu, bundan sonra AK Parti çatısı altında Aydın'a hizmet etmeye devam edeceğini kaydetti.

Çerçioğlu'na AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

"Daha fazla hizmet edeceğime söz veriyorum"

* Öncelikle Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum.

* Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargıdan veya yargılamaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik.

* Yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak, gerekirse tek tek açıklarım.

* Benim tek derdim var. Ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle ve sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim.

* Sayın Cumhurbaşkanım sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Bundan sonra sizlerin desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum. Aydın'a şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.