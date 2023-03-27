Öztrak: Daha çok prim ödemiş emeklilerimizi mağdur ettiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Genel Başkanımız diğer partilerle nasıl görüşüyorsa Sayın İnce ile de görüşecek. Gündemi de diğer partilerle yapılan görüşmelerden farklı olmayacak." dedi.

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Öztrak, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 87 gün geçtiğini belirtti.

Emekliler arasında adaleti bozdular

Öztak, emekliye verilen en düşük aylığın son zamla 7 bin 500 lirayı bulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ama bunu bile doğru dürüst beceremediler. Emekliler arasında adaleti bozdular. Çalışırken daha çok prim ödemiş emeklilerimizi mağdur ettiler. Onların maaşını artırmadılar, yerinde saydı. Yine sebep oldukları başka bir mağduriyet. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu zorlayınca, emekliye bayram ikramiyesi 2018 Mayıs ayında 1000 lira olarak yasalaştı. 5 yılın sonunda 2 bin liraya geldi. Oysa emeklinin bayram ikramiyesi bugün TÜİK'in makyajlı enflasyonuyla bile 3 bin 564 lira olmalıydı."