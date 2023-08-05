Pandemi cezaları için genelge: Cezası iadesi nasıl alınır, nereye başvurulur? İşte başvuru süreci

Covid-19 salgını döneminde maske takmadıkları ve sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle çok sayıda kişye ceza kesilmiş, bu cezaların da iade edilmesi kararlaştırılmıştı. Ceza kesilen 321 bin 380 kişiye toplamda 309 milyon TL iade edilecek.

Pandemi cezası iadesi hangi dönemi kapsayacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020'den 9 Kasım 2022'ye kadarki dönemde tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği bildirildi.

Pandemi cezalarının iptali için son başvuru tarihi

Cezalar, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024'e kadar yapılacak başvurunun ardından bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek.

Pandemi ceza iadesi için başvuru nasıl yapılır?

9 Kasım 2022'den önce tahsil edilen cezaların iade için başvuru formunun doldurularak varsa idari yaptırım karar tutanağı ve ödeme belgesinin birer örneğinin dilekçeye eklenerek 31 Aralık 2024'e kadar ödemenin yapıldığı idari birime başvurulması gerekiyor.

Resmi Gazete'de başvuru sürecine dair şu bilgi verildi: "Vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka/Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ye yapılmış olması halinde, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabileceği gibi ödemenin yapıldığı vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla; cezayı veren birime hizmet veren muhasebe birimine, malmüdürlüğüne veya defterdarlık muhasebe müdürlüğüne yapılmış olması halinde, ödemenin yapıldığı muhasebe birimine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer muhasebe birimleri aracılığıyla yapılabilecektir."

Pandemi ceza iade formu nasıl indirilir?

Tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu Resmi Gazete ekinde yer aldı.