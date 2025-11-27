Papa neden Türkiye'ye geldi? İznik konsili nedir, neden önemli? papa neden iznik'te?

Papa 14. Leo, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ve diğer Hıristiyan ruhani liderleriyle birlikte MS 325'te toplanan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlamak üzere Türkiye'ye geldi.

Papa 3 gün sürecek Türkiye programına Ankara ile başlarken, Papa'yı havaalanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.

İlk durağı Anıtkabir

Papa ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine kırmızı beyaz güllerden oluşan bir çelenk bıraktı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Papa bu ziyaretin ardından Külliye'ye geçti. Papa 14. Leo'yu Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi tören ile karşıladı.

Papa 14. Leo'nun Türkiye programı

Papa, Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diyanet Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşecek.

Ardından İstanbul'da geçerek Kutsal Ruh Katedrali ve bir yardım evini ziyaret edecek, Türkiye Hahambaşı ile özel bir görüşme yapacak.

28 Kasım'da İznik'i ziyaret edecek. Burada da antik Aziz Neophytos Bazilikası'nın kalıntıları yakınında, Patrik Bartholomeos ile birlikte "ekümenik dua" törenine katılacak ve Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlayacak.

Papa, 29 Kasım'da Sultan Ahmet Camii'ni ziyaret edecek ve dua edecek. Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi ve Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'ne gidecek ve Patrik Bartholomeos ile bir ortak bildirge imzalayacak. Aynı gün Volkswagen Arena'da, yaklaşık dört bin kişinin katıldığı bir Kutsal Ayin yönetecek.

30 Kasım'da Ermeni Apostolik Katedrali'ne "dua ziyareti" yaptıktan sonra Fener Rum Ortodoks Kilisesi'nde Aziz Andreas Yortusu törenine katılacak.

Papa Türkiye'deki programının ardından Beyrut'a gidecek.

Türkiye'yi ziyeret eden 5. Papa

Papa 14. Leo, Türkiye'yi ziyeret eden 5. Papa oldu. Türkiye'ye ilk papa ziyareti 1967'de 6. Paul tarafından yapılmıştı.

Papa 14. Leo 19 Mayıs'ta İznik ziyaretine ilişkin "Benim bu göreve seçilmem, 1. İznik Ekümenik Konsili'nin 1700. yıl dönümünde gerçekleşti. Bu Konsil, tüm kiliseler ve dini topluluklar tarafından paylaşılan inancın gelişiminde temel bir aşamayı temsil ediyor… Roma Piskoposu olarak Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'a aynı inancı taşıyan herkes arasında tam ve net bir birliğin yeniden kurulmasını sağlamayı öncelikli görevlerimden biri olarak görüyorum" demişti. Vatikan da ziyareti resmi olarak duyurmuştu.

İznik Konsili nedir, neden önemli?

Tarihteki ilk evrensel konsil olarak bilinen İznik Konsili (1. Konsil), MS 325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantin’in çağrısıyla İznik’te (Nicaea) gerçekleşti. Dönemin önde gelen piskoposları imparatorları ve devlet yetkilileri Hristiyanlık tarihinde dönüm noktası sayılan bu büyük kilise toplantısında önemli kararları görüştü.