Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı yeniden gözaltında!

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Yasa dışı bahis ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerine aracılık iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Papara'nın kurucusu ve eski sahibi Ahmed Faruk Karslı, bir yıl süren tutukluluğunun ardından dün tahliye edilirken bugün savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerine aracılık ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İ

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın arasında bulunduğu 13 şüpheli, “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından tutuklanmıştı.