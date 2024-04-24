Patiswiss'in yeni CEO'su belli oldu: Ali Sinan Tunaoğlu

Patiswiss CEO’su Eliz Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun küflü çikolata krizi sonrası görevinden istifa etmesiyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna oturacak isim belli oldu.

Patiswiss’in resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre; şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ali Sinan Tunaoğlu getirildi.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

* 23.04.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Ali Sinan Tunaoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilmesine karar verilmiştir. Bu karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilecektir.

Ali Sinan Tunaoğlu kimdir?

Elif Aslı Yıldız'ın eşi olan Sinan Tunaoğlu, Türk iş adamı ve girişimci olarak tanınıyor.

Ali Sinan Tunaoğlu, 1955'te doğdu. Ankara Fen Lisesi'nin ardından 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nden mezun oldu. 1979 yılında ise aynı bölümden yüksek lisansı derecesi aldı.

1981 yılında Mikrotek adında bir şirket kurarak endüstriyel elektronik cihaz üretimi üzerine çalışan Tunaoğlu, 1986’da ise Karel'de kurucu ortak oldu.

Ali Sinan Tunaoğlu hâlen Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam ediyor.

Ali Sinan Tunaoğlu, Elif Aslı Yıldız ile 2022’de dünyaevine girdi.