Patiswiss krizi: Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisansı 'yalan' çıktı, sosyal medya hesaplarını kapattı
Marketten aldığı Patiswiss marka bir çikolatanın küflü çıkması üzerine tepki gösteren bir müşteriye yanıtı olay yaratan ve CEO’luk görevini bırakmak zorunda kalan Elif Aslı Yıldız’ın LinkedIn’de yazan yüksek lisans bilgisinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından Elif Aslı Yıldız, sosyal medya hesaplarını kapattı.
Eski Patiswiss CEO’su Eliz Aslı Yıldız’ın özgeçmişinde, Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesi aldığı bilgisi yer alıyor.
Konuyla ilgili Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erdi Daşdemir’den açıklama geldi.
X (Twitter) hesabından bir mesaj yayınlayan Dr. Daşdemir, programın ilk mezununu 2015’te verdiğini açıklayarak, Elif Aslı Yıldız’ın bu bölümden mezun olmadığını ortaya koydu.
Erdi Daşdemir’in paylaşımı şöyle:
* Gelen sorular üzerine bilgilendirme: Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız’ın Linkedin’indeki 2011-2013 Hacettepe End. Müh. Yüksek Lisans bilgisi doğru değildir. Böyle bir mezunumuz yoktur. Program ilk mezununu 2015’te vermiştir.
Hacettepe Üniversitesi’nin internet sitesinde de söz konusu programın ilk mezunlarını 2015’te verdiği bilgisi yer alıyor.
Bu gelişmenin ardından eski Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın Twitter ve LinkedIn hesaplarını kapattığı görüldü.