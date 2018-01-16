Pegasus'tan Trabzon kazasına ilişkin yeni açıklama

16 Ocak 2018

Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmasına yönelik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Konuya ilişkin Pegasus tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13 Ocak'ta PC8622 uçuş numaralı TC-CPF tescilli uçağımızın Trabzon Havalimanı inişini takiben yaşadığımız üzücü olayın sebeplerini ortaya çıkarmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır.

Şirketimiz an itibarıyla çalışmalarını, uçağımızın bulunduğu pozisyondan kaldırılması ve olay esnasında uçakta bulunan misafirlerimizle yakın iletişimin korunarak kendilerine gerekli tüm desteğin sağlanması yönünde yoğunlaştırmıştır.

Pegasus Hava Yolları olarak, tüm misafirlerimize uçağımızın başarıyla tahliye edilmesi sırasında uçuş ekibimize gösterdikleri yardımcı ve soğukkanlı yaklaşımlarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız"

Trabzon'daki uçak kazası için soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA