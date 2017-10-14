Pendik'te liselilere saldıran zanlı tutuklandı
Tartıştığı lise öğrencisi kızı silahla öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.
Pendik'te, tartıştığı lise öğrencisi kızı silahla öldüren, 2 kişiyi de yaralayan saldırgan, adliyeye sevk edildi.
Güzelyalı Tren İstasyonu yakınlarında lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla vurarak öldüren, istasyonda bekleyen iki kişiyi yaralayan ve girdiği Pendik Ticaret Meslek Lisesinde yakalanan Mustafa Y'nin (21), Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Mustafa Y, "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Olay
Mustafa Y, Pendik Güzelyalı Tren istasyonunda, dün tartıştığı lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla vurmuş, burada bekleyen 2 kişiyi de yaralamıştı.
Palandöken olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralılar ise hastaneye kaldırılmıştı.
Pendik Ticaret Meslek Lisesine giden şüpheli, burada intihara kalkışmış, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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