Pendik’te parçalanmış ceset soruşturmasında balta detayı: DNA uyuştu

Pendik’te Dumlupınar Mahallesi’nde 27 Mayıs tarihinde saat 11.00 sıralarında Nihat Salih’e(79) ait cesedin parçalanmış şekilde bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında B.D. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında 17 şahsın tanık olarak dinlendiği öğrenildi. Tanıklardan 5’i beyanında, seyyar satıcı olan B.D.(39) ile maktul Nihat Salih arasında tartışma sesleri duyduklarını söyledi. Ardından şüpheli şahsın bir çuvalı sürükleyerek çöp konteynerinin yanına geldiği ve çöpe attığını gördüklerini söylediler.

Cesedi bulan şahıs dinlendi

Tanık Ö.S. ifadesinde, kendisinin çöpten plastik eşya topladığını, 27 Mayıs tarihinde sabah saatlerinde bahse konu çöpü karıştırdığı sırada, insana ait bacak ve kol gördüğünü ve ilgili birimlere haber verdiğini söyledi. Olay yerinin yaklaşık 100 metre mesafesinde konteyner yanında üzerinde kan bulunan battaniye ve yine aynı cadde üzerinde kafa ve gövde kısımları bulundu.

Balta ve eşyalarda maktule ait DNA örnekleri tespit edildi

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli B.D. isimli şahsın, olay günü sabah saatlerinde çöp konteynerine beyaz renkli bir kova ile geldiğini, elindeki kovayı konteynere boşalttıktan sonra kovayı çöp konteynerinin yanındaki yeşillik alana attığını tespit etti. B.D. isimli şüpheli şahıs Pendik’te bulunan ikametinde olay esnasında kullandığı suç unsuru olan balta ile yakalanarak gözaltına alındı. Evde bulunan ve incelenmek üzere muhafaza altına alınan balta ve diğer eşyalar üzerinde yapılan incelemelerde maktul şahsa ait DNA örnekleri tespit edildi. Öte yandan, şüphelinin çöpe attığı kova üzerinde bulunan kanın da maktule ait olduğu belirlendi.

Şüpheliden ‘çöp attım’ savunması

Şüpheli B.D. ifadesinde, ikametinden çıktığını, yolda beyaz renkli kova içerisinde bulunan çöp gördüğünü, bunun üzerine olay yerindeki çöp konteynerine çöpü attığını, olayla ilgisinin olmadığını söyledi. Şüpheli, 29 Mayıs’ta sevk edildiği hakimlik tarafından “Kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.