Perakende sektörü Anneler Günü'nde 'rekor' bekliyor

08 Mayıs 2018

İREM ÇETİNGÖZ

Yaklaşan Anneler Günü perakendecileri umutlandırıyor. Sektörde yer alan yerli ve yabancı tüm markalar şimdiden reyonlarında bulunan indirim afişleriyle dikkat çekiyor. Başta kurdaki dalgalanma olmak üzere yaşanan bazı ekonomik problemlere rağmen sektör temsilcileri bu yıl da Anneler Günü’nde satışların rekor kıracağını belirtiyorlar. Perakendeciler, bu yıl önceki yıla göre cirolarda yüzde 30’luk artış hedefliyorlar.

Konuyla ilgili DÜNYA’ya açıklamada bulunan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu hafta satışların rekor kıracağını, hediye olarak en fazla giyim eşyası, terlik, çanta, küçük ev aletleri ve mücevheri tercih edildiğini belirtti. Öncel, “Sektörde olan bütün markalarda 1 hafta öncesinden kampanyalar başladı. Bu yıl da sektörümüz çok umutlu. Satışlarda rekora gideceğiz. Annelerde kriz olmaz.

Anneler ekonomimize çok büyük katkı sağlıyor. İstatistiklere baktığımızda da kredi kartıyla en çok harcama Anneler Günü’nde yapılıyor. Çocuklar anneleri, eşler de hanımları için bir günü çok görmezler. Biz de Twigy’nin bütün mağazalarında şu anda tüm ürünlerinde yüzde 25 indirim yaptık” dedi.

Anneler Günü için beklentilerin büyük olduğunu vurgulayan ve kozmetikten, tekstile, ev eşyasından teknolojiye kadar bütün markaların güzel şekilde hazırlandığını ve mağazaların içlerinin renkli bir şekilde donatıldığını kaydeden Kategori Mağazacılar Derneği (KMD) Başkanı Yenal Gökyıldırım da, enflasyon, kurların artması ve erken seçimin açıklanmasıyla ertelenen taleplerin hayata geçeceğini, bununla satışlarda yüzde 25 artış yaşanacağını dile getiriyor.

Media Markt’ta ‘hediye bulucu’ olacak

Media Markt mağazalarında yüzde 50’ye varan indirim uyguladıklarını söyleyen Gökyıldırım, alınan ürün yanında hediye ürün kampanyası yaptıklarını belirtti. Tüm Media Markt mağazalarına gelenler için ‘hediye bulucu’ olarak adlandırdıkları personellerl ile hizmet vereceklerini aktaran Gökyıldırım, bu çalışanların ellerinde olan soru listeleriyle hediye alacaklara hızlı bir şekilde yardım edeceklerini anlattı. Kendi işini kendisi görmek isteyen müşteriler için de bölgeler, köşeler ve sepetler hazırladıklarını anlatan Gökyıldırım, bu süreç sonunda kendi mağazalarındaki satışlarda geçen aylara göre yüzde 30 artış beklediklerinin altını çizdi.

Özel tasarımlı ürünler geliyor

Ev tekstil sektörü de Anneler Günü’ne önem veriyor. Türk Ev Tekstil ve Sanayicileri İş Adamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın, sezonun hızıyla ve Anneler Günü heyecanıyla markaların cirolarında yüzde 30 artış yaşanacağını söyledi.

Özel tasarımlı ürünlerin sergileneceğini belirten Aydın, giyim ve çiçek dışında herkesin annesine şal, yastık, halı, yatak örtüsü gibi ev hediyesi ürünleri almayı tercih ettiğini söyledi.

Helikopterle İstanbul turu hediye ediliyor

Perakendede yer alan markalar şimdiden kampanya afişleriyle dikkat çekiyor. İşte markaların Anneler Günü için yaptığı kampanyalar:

▶ Koton: ‘Annesi ve Kızı’ Koleksiyonu’nda ürünlerini satışa sunuyor.

▶ Marks & Spencer: Anneler Günü’ne özel her 350 TL alışverişe 100 TL, her 600 TL alışverişe 200 TL değerinde hediye çeki fırsatı sunuyor.

▶ Home Store: Anneler Günü’ne özel koleksiyonuyla dikkat çekiyor.

▶ Kaan Air: Anneler Günü’nde “Siz bizi hep havalara uçurdunuz; şimdi sıra bizde!” sloganıyla sosyal medya takipçilerinden 6 anneye 13 Mayıs’ta sona erecek kampanya kapsamında helikopterle İstanbul turu hediye ediyor.

▶ Samsonite: 11-12-13 Mayıs’ta tüm mağazalarda olan Samsonite çantalarda yüzde 30 indirim uygulayacak.

▶ Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi: Anneler Günü’nde ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatmayı hedefleyen Kozzy, 13 Mayıs saat 16.00’da gerçekleşecek olan Ayşe Tolga ve Gözde Erdoğan’ın söyleşisine ev sahipliği yapacak.

▶ Hilton İstanbul Bosphorus: Anneler Günü Brunch’ı öncesi Anne&Çocuk Yogası Hediye ediyor. Bosphorus Terrace Restaurant’ta 12:00-15:00 saatleri arasında gerçekleşecek brunch öncesi ücretsiz Anne&Çocuk Yogası olacak. Alkolsüz sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra bir kadeh köpüklü şarabın dahil olduğu brunchın kişi başı fiyatı 175 TL. Hilton İstanbul Bosphorus’un Lobby Lounge’da 15:00-18:00 saatleri arasında gerçekleşecek “Anneler Günü 5 Çayı” kişi başı fiyatı ise 65 TL. Gelen misafirler otopark ve vale hizmetinde yüzde 50 indirim ile yararlanabilecekler.

▶ Atasay: Pırlanta yüzük 3.460 TL yerine 2.180 TL ve pırlanta kolye 1.490 TL yerine 890 TL’ye, satışa sunuluyor. 1-15 Mayıs tarihleri arasında Atasay Mağazaları’ndan ve atasay.com’dan yapacağınız alışverişlerde pırlanta ve inci detaylı bileklik ise hediye edilecek.

▶ Maslak 1453: Ağaoğlu Maslak 1453, gerçekleştirdiği etkinliklerle İstanbul’un eğlence ve sosyal yaşam merkezi olmaya devam ediyor. Anneler Günü’ne özel 11-12 Mayıs tarihlerinde Happy Mom’s Shopping Fest’e yeme-içme, takı, kozmetik, kitapevleri, hediyelik eşya, giyim, kıyafet, çanta ve aksesuarlardan oluşan 30’un üzerinde stand katılacak.

▶ Hotpoint: ChefPlus mikrodalga fırın alanlara çay makinesi, Multi Cyclonic elektrik süpürgesi alanlara ise mikrodalga fırın hediye edecek.

▶ Boyner: Boyner, Anneler Günü alışverişine için kampanya başlattı. Boyner’de 3-13 Mayıs tarihleri arasında 350 TL ve üzeri alışveriş yapanlar 100 TL hediye çeki kazanacak.

▶ English Home: Mutfak ürünlerinde ve nevresimlerde Anneler Günü için yüzde 70 indirim var.

▶ Gratis: 13 Mayis’a kadar Max Factor makyaj ürünleri, Loreal ve Nivea yüz bakim ürünlerinde yüzde 50, Sleek, Absolute NewYork, Note, Pretty makyaj ürünlerinde yüzde 40 artı Gratis karta ek yüzde 10 indirim uygulanıyor. The Balm,Wet N Wild, Loreal, Maybelline makyaj ürünlerinde yüzde 40 indirim uygulanıyor. Ayrica Gratis Kart ile 75 TL üzeri ilk alisverişe 2 adet Cinemaximum sinema bileti hediye ediliyor.

▶ Teknosa: 4-13 Mayıs tarihleri arasında geçerli Teknosa’nın tüm mağazalarında ve teknosa.com’da Anneler Günü için elektrikli ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde yüzde 35’e varan indirimler sunuluyor. Yine aynı dönemde Teknosa’nın başlattığı bahara özel “Harcadıkça Kazan” kampanyası kapsamında belli bir tutarın üzerinde alışveriş yapanlar, küçük ev aletleri, akıllı telefon ve monitör gibi birçok farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olma fırsatı yakalıyor.

▶ Koçtaş: Koçtaş’ta Arzum çay makinesi 229,90 TL yerine 159,90 TL’lik, Fakir Pretty süpürge 329,90 TL yerine 249,90 TL’lik, Simbo cezve 69,99 TL yerine 49,99 TL’lik, King Grillmax granit tost makinesi 179,90 TL yerine 129,90TL’lik, Luxell mini pembe fırın 199,90 TL yerine 159,90 TL satışa sunuluyor.

▶ Tekzen: Hopililer, 1–14 Mayıs tarihleri arasında Dayanıklı Ev Aletleri, Ev Dekorasyonu ve Ev & Mutfak Gereçleri kategorilerinden TekzenKart ile tek seferde yapacakları 150 TL ve üzeri alışverişte 20 paracık kazanıyor.

▶ Lacivert: Anneler Günü’ne özel kahvaltı menüsüyle dikkat çekiyor. Saat 10.00’da başlayıp 14.00’e kadar sürecek kahvaltı kişi başı 135 TL. Misafirler mekâna Rumelihisarı’ndan hareket eden Lacivert’in teknesi ile ücretsiz olarak 4 dakikalık bir yolculuk ile ulaşabiliyor.

▶Silk&Cashmere: Anneler Günü’nde 1 hediye yüzde 15, 2 hediye yüzde 20, 3 hediyyüzde yüzde 25, 4 hediye yüzde 30 indirimle Silk and Cashmere mağazaları ve silkandcashmere.com’da satışa sunuluyor.

▶ Dagi: 2018 ilkbahar-yaz ev giyim ve pijama koleksiyonunda ikinci ürüne yüzde 50 indirim uyguluyor.

Kampanya lideri %29 ile küçük ev aletleri

Türkiye’deki markalar için fiyat/ rekabet araştırma hizmetleri sunan BrandZone, yaklaşan Anneler Günü öncesi son 3 yılın kampanya verilerini analiz etti. Konuyla ilişkin açıklamada bulunan Brandzone Kurucu Ortağı Cem Köz, son 3 yılda Anneler Günü kampanya dağılımında küçük ev aletlerinin yüzde 29’la lider olduğunu söyledi. Köz, “Küçük ev aletlerini yüzde 21 ile bilişim teknolojisi ve yüzde 18’le telekom sektörü takip ediyor” dedi. Anneler Günü kampanyalarında en fazla kampanya düzenleyen markanın yüzde 19 ile Philips olduğunu belirten Köz, onu yüzde 17 ile Arzum, yüzde 15 ile Fakir, yüzde 10 ile Sinbo ve yüzde 6 ile Tefal’in izlediğini kaydetti.