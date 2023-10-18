PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmada, PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar'ın her yıl Türkiye'ye akraba ziyaretlerinin yanı sıra "örgüte müzahir ailelerle görüşüp devletin halka yaptığı sözde zulmü araştırmak ve rapor haline getirip Norveç'e götürmek" amacıyla geldiği tespit edildi.
Şüphelinin 12 Ekim'de Şırnak-İstanbul ve aynı gün İstanbul-Göteborg (İsveç) uçuşlarına rezervasyon kaydı olduğunu belirleyen ekipler, zanlı Tokpınar'ı yakaladı.
PKK/KCK terör örgütü adına topladığı maddi yardımları Almanya üzerinden Kuzey Irak'taki terör örgütü mensuplarına ulaştırdığı da saptanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.