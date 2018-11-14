PLM4ALL markalar için dijital dönüşüm semineri başlıyor

14 Kasım 2018

BATUR İLHAN

İSTANBUL - "Moda Endüstrisindeki En Son Trendler ve Başarı Hikayeleri", "PLM ile Oyunun Kuralları Nasıl Değişiyor?", "İnteraktif Centric PLM Demosu PLM ile işinizi nasıl geliştirirsiniz?" ve "Centric’in en son yeniliklerini keşfedin!" başlıklarında gerçekleşecek seminerde, Superdry, PVH, Mustang, Naf Naf, Li & Fung, Louis Vuitton, Ted Baker, Michael Kors ve Triumph gibi müşterilerin büyümelerine nasıl katkı sağlandığının, ürün geliştirmede yenilik ve çeviklik artışı ile pazara nasıl daha fazla, daha trend ürünlerin sunulabileceğinin ve rekabette nasıl öne çıkılabileceğinin gösterilmesi hedefleniyor.

Centric Software Türkiye ülke müdürü Pınar Tekinşen seminer hakkında, “Centric Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi PLM, onu kullanan için doğru bilgiye anında ulaşabilmek, hiçbir bilgiyi kaybetmeden, her detayı göz önünde tutarak çalışabilmek anlamına gelir. PLM, onu kullananın nereden baktığı önemli olmadan tek bir gerçeği görmesi demektir. Tamamen moda ve perakende sektörüne odaklanmış Centric PLM çözümüyle tasarımcı, tedarikçi, ürün planlamacı, bütçeci farklı açılardan aynı gerçeği görüyor. İşte biz buna PLM diyoruz. Akıllı işletmeler detayı kaybetmeden bütünü görmeye odaklanıyor. Centric Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) işleri kolaylaştırır ve takım çalışmasına yardımcı olur, bu şekilde her ürünü izleyebilir, pazara mümkün olan en kısa zamanda sunulmalarını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda, excel ve e-posta üzerinde yürütülen süreçlerdeki ekstra maliyetleri ve hataları ortadan kaldırabilirsiniz. Centric PLM, ürün fikir aşamasından satışa kadar herkesin katkıda bulunacağı tek gerçek veriyi oluşturur. Centric PLM olarak, en küçüğünden en büyüğüne kadar pek çok markaya tüketicilerin, modanın ve trendlerin hızına yetişebilmek için nasıl destek olduğumuzu deneyimleyeceğiniz bu seminerde bizlere katılın.” şeklinde konuştu.

En yenilikçi PLM teknolojilerinin ve mobil uygulamalarının denenerek test edileceği ve sektördeki önemli oyuncuların da katılacağı Centric PLM seminerine yoğun katılım bekleniyor.