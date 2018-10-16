Pompeo'nun Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nauert, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Papaz Brunson'un serbest bırakılmasına dair memnuniyetini ileteceğini ayrıca kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı konusunu da görüşeceğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin görüşmeler kapsamında yarın (çarşamba) Turkiye'ye gideceğini bildirdi.
Sözcü Nauert, Bakan Pompeo'nun Türkiye ziyaretine dair yazılı bir açıklama yaptı.
Nauert açıklamasında, "Bakan (Pompeo) Papaz Andrew Brunson'un serbest bırakılmasına dair memnuniyetini belirtmek ve diğer ikili önemi olan konuları görüşmek üzere Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Nauert, açıklamasında "Bakan ayrıca kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu görüşecek ve ABD'nin Türkiye'ye yaptığı soruşturma konusunda yardım teklifini yineleyecek." bilgisine yer verdi.
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Kaynak: AA