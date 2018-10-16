CNN: Kaşıkçı öldürüldü, cesedi parçalara ayrıldı
CNN International bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını iddia etti. Trump, Suudi Veliaht Prensi Selman'ın Kaşıkçı'nın kaybolması olayıyla ilgili bilgisi olduğu iddialarını reddettiğini söyledi.
ABD merkezli CNN International, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili incelemede yeni bir iddia ortaya attı.
CNN, Türk bir yetkiliye dayandırdığı haberde Kaşıkçının 2 Ekim'de konsoloslukta öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını iddia etti.
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Kaynak: İHA