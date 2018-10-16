S. Arabistan İstanbul Başkonsolosu Türkiye'den ayrıldı
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Uteybi'nin Türkiye'den ayrıldığı bildirildi. Polis, konsolosun konutunda arama yapacak.
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi Türkiye'den ayrıldı.
Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Uteybi 17.00'deki tarifeli uçakla ülkesine doğru yola çıktı.
Polis, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda arama yapacak.
Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın soruşturması devam ederken konsolosun Türkiye'den neden ayrıldığı henüz netlik kazanmadı.
"Konsoloslukta cinayet kanıtı bulundu" iddiası
Kaynak: AA