Prof. Dr. Ahmet Ercan bir ili işaret etti: 6.8'lik deprem uyarısı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem tehlikesi ve haritasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapmaya devam ediyor. Ercan, sosyal medya hesabından bu kez de Afyonkarahisar'a dikkat çekti. Simav-Afyon-Akşehir kırık kuşağını işaret eden Ercan, bölgedeki fay hattının 6.8 büyüklüğüne kadar deprem üretebildiğini söyledi.
Türkiye'nin deprem tehlikesiyle ilgili deprem bilimcilerden peş peşe açıklamalar geliyor. Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da bu kez Afyonkarahisar'a dikkat çekti. "Simav-Afyon-Akşehir kırık kuşağında değil, eski Afyon gibi andezit tepelerine genişlemeli" ifadelerini kullanan Ercan, bölgedeki kırıkların 6.8 büyüklüğünde deprem üretebileceği uyarısında bulundu.
Ercan paylaşımında şunları kaydetti:
* Afyon'a kaplıcalar başkenti yapan; Afyon-Akşehir göçüntülü ana ile başta Işıklar kırığı olmak üzere 30 kadar M6,8'lik deprem üreten kırıklardır. Depremde yıkılmaz kent için rezonans ile incelikli jeofizik çalışmalar başlatılmalıdır.
* Enerji ile sağlık başkenti Afyonkarahisar, Simav-Afyon-Aksehir kırık kuşağında değil, eski Afyon gibi andezit tepelerine genişlemeli. İncelikli yer incelemeleri (mikrozon) çalışmaları başlatılması.