Prof. Dr. Ahmet Ercan bir ili işaret etti: 6.8'lik deprem uyarısı

Türkiye'nin deprem tehlikesiyle ilgili deprem bilimcilerden peş peşe açıklamalar geliyor. Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da bu kez Afyonkarahisar'a dikkat çekti. "Simav-Afyon-Akşehir kırık kuşağında değil, eski Afyon gibi andezit tepelerine genişlemeli" ifadelerini kullanan Ercan, bölgedeki kırıkların 6.8 büyüklüğünde deprem üretebileceği uyarısında bulundu.

Ercan paylaşımında şunları kaydetti:

* Afyon'a kaplıcalar başkenti yapan; Afyon-Akşehir göçüntülü ana ile başta Işıklar kırığı olmak üzere 30 kadar M6,8'lik deprem üreten kırıklardır. Depremde yıkılmaz kent için rezonans ile incelikli jeofizik çalışmalar başlatılmalıdır.

* Enerji ile sağlık başkenti Afyonkarahisar, Simav-Afyon-Aksehir kırık kuşağında değil, eski Afyon gibi andezit tepelerine genişlemeli. İncelikli yer incelemeleri (mikrozon) çalışmaları başlatılması.