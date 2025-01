Prof. Dr. Ahmet Ercan 'Kuşkusuz' dedi, İstanbul depreminde kritik ayrıntıya dikkat çekti

Takip Et

“İstanbul’da deprem olacak mı” ya da daha önemlisi “İstanbul depremi ne zaman olacak...”

Bu iki soru Türkiye’nin kaderi açısından oldukça kritik. Zira İstanbul, büyük İstanbul depremine bu yapı stokuyla yakalanırsa, Türkiye tarihinin en büyük facialarından biriyle karşılaşma ihtimali hayli yüksek.

Türkiye’yi depreme karşı uyaran isimlerin başında gelen yer bilimci, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, geçen günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği Kanal İstanbul süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısına katıldı.

Prof. Dr. Görür etkinlikte yaptığı konuşmada, Kanal İstanbul projesinden vazgeçilmesi yolunda yetkililere çağrı yaptı. Kanal İstanbul’un tam fay hattı üzerinde olduğuna dikkat çeken Naci Hoca, “Bu işi sakın yapmayın, başınıza dert alırsınız” dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’u etkileyecek depremlere ilişkin değerlendirmesinde ise şunları söyledi:

* Bu Kumburgaz fayı kırılırsa kendi başına ilk başta kırılacak faydır. 7.2 minimum deprem üretir. Adalar fayı yalnız başına kırılırsa en fazla 7 mertebesinde deprem üretir. İkisi birden kırılırsa 7.5’e kadar gidebilir. İstanbul'u tehdit eden 7.5 büyüklüğünde bir deprem vardır.

Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan tepki

Prof. Dr. Görür’ün bu sözlerini takiben jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan sosyal medyada dikkat çeken mesajlar geçti.

Büyük İstanbul depremi konusunda Prof. Dr. Görür’den farklı düşünen Ahmet Ercan, “25 yıldır İstanbul’da her an deprem olacak bilim dışı söylemlerini, neredeyse her gün söyleyerek, zenginler için, kuzey ormanlarının yeni, lüks, pahalı yapılarla yok edildiğinin ayırdında mısınız” mesajı paylaştı.

Prof. Dr. Ercan mesajının devamında, “Yazık ettiniz İstanbul’a. Deprem yoksulun sorunudur” ifadelerini kullandı.

Kuzey Marmara’da bir gün kuşkusuz deprem olacağını söyleyen Ahmet Ercan, şöyle devam etti:,

* Ancak günümüzde Marmara’da yer kabuğunun yeri kırmak için yeterli gerginliğe ulaştığının hiçbir bilimsel kanıtı yok.

* Her korkutu yapılaşmayı, ayrıca kişi ile ulaşım yoğunluğunu körükler. Km2 başına 5300 kişinin yeraldığı İstanbul, yaşanmaz bir kente dönüştü. Ters göç güdülenmeli.