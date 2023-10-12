Prof. Dr. Görür: Endişe edilecek bir şey yok

İstanbul'da Silivri açıklarında dün saat: 19.36'da meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremin ardından yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

"Birçok arkadaşım Marmara’da olan küçük depremle ilgili fikrimi soruyor. Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kolay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor.

"Endişe edilecek bir şey yok"

Bu da muhtemelen onlardan biri. Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de batı Marmara’da yaygın."