Prof. Dr. Naci Görür ve Okan Tüysüz konum vererek uyardılar: Bölgeye 7,2 üzeri deprem uyarısı

Türkiye'nin deprem risk haritasıyla ilgili yer bilimcilerden peşi sıra uyarılar gelmeye devam ediyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, özellikle Bingöl-Karlıova-Erzincan hattında 7.4 büyüklüğündeki deprem riskine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Görür, Haberglobal'e yaptığı açıklamada, “Erzincan, Bingöl, Karlıova arasındaki Yedisu bölgesinde deprem bekliyoruz. Yedisu fayının deprem tekerrür periyodu doldu. En son 1794'lerde 7'nin üzerinde bir deprem yaşanmış. Ortalama 250 senede bir büyük kırılma olduğunu düşünürsek, süre doldu" dedi.

"Endişe verici" diyerek bölgeyi uyardı

Prof. Dr. Görür, "çok riskli" olarak tanımladığı fay hattı için "Bu fay hattı 1939 Erzincan depreminin yan ısıra 1992 depreminde de kırılmadı. 6 Şubat depremlerinde kırılma olmadığından, fayda önemli enerji birikimi olduğunu düşünüyorum. Bir fayın önemli kısımlarında önemli depremler olurken, uç kısımlarının bu kadar depreme dayanmış olması da endişe verici. Yedisu Fayı, 'kırıldı kırılacak' hale gelmiştir. Bu bölgedeki bina ve nüfus yoğunluğu fazla değil ama yine de büyük bir tehlike var. Ayrıca, Bingöl-Göynük arasındaki fay da büyük bir deprem riski taşıyor" uyarısında bulundu.

"7,2 üzerinde deprem üretme potansiyeli var"

Prof. Dr. Okan Tüysüz de bölgenin deprem potansiyeli açısından tehlikeli bir noktada olduğuna dikkat çekti. Yedisu segmentinin riskli hatlardan biri olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Tüysüz ise, "Geçmişe baktığımızda Yedisu segmentinin riskli olduğunu görüyoruz. Bu segment, Erzincan Ovası'nın doğusundan başlar, Karlıova'ya kadar uzanır. Kuzey Anadolu Fayı'nın da bir parçasıdır. Bu bölgede 300 yüzyıla yakındır deprem olmadı. 7,2 üzerinde deprem üretme potansiyeli var ancak bu ne zaman olur bilemeyiz. Karlıova'dan Bingöl'e kadar olan kısım 1971'de kırıldı. Bu nedenle sözünü ettiği bu hatta bit deprem beklentimiz yok. Ancak Palu'yu etkileyecek deprem ihtimali var" ifadelerini kullandı.