Prof. Dr. Naci Görür'den 'deprem dirençli kentler' için yerel yönetim önerisi

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabındaki paylaşımda yerel yönetim sisteminin deprem açısından yanlış olduğunu söylediğini anımsattı.

Görür, deprem ülkesi olarak Türkiye'nin yerel yönetim anlayışının problemli olduğunu belirterek bunu üç maddeyle gerekçelendirdi.

Profesör şunları kaydetti: "1 - Her kentin, veriye dayalı ciddi bir mikro-bölgeleme çalışması olmalı, 2-Belediye başkanları, vali ve kaymakamlar deprem ve önlemleri ile ilgili konularda kurs ve zorunlu eğitim almalıdır. 3 - Belediye başkanı ve belediye meclisinin kentin fiziki gelişimi, büyümesi, mekan kullanımı, imar durumu, iskan durumu, vb hakkında karar alma yetkilerinin olmaması ve bu karalarda kentin MİKRO-BÖLGELEME verilerinin esas alınması gerekir. Unutmayın bu memlekette belediye meclisi kararıyla fay hatlarının yeri değiştirildi."