Prof. Dr. Okan Tüysüz büyük deprem beklenen yerleri açıkladı: Aşırı sıcaklar depreme neden olur mu?

Türkiye'nin canlı fay hatlarıyla ilgili yer bilimcilerden peşi sıra uyarılar geliyor. Son günlerde ise fay hattı hareketliliği yaşanıyor. Son olarak dün Çanakkale'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'deki deprem çevre illerden hissedildi. Çanakkale depremin önce Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremler ve aşırı sıcaklar kamuoyunda ilişkilendirilebiliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Okyan Tüysüz, hem "Türkiye genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcaklıklar ile deprem arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir mi" sorusuna yanıt verdi hem de büyük deprem beklenen yerleri açıkladı.

"Meteorolojik olaylarla depremin, özellikle sıcaklıkların hiçbir ilgisi yok" ifadelerini kullanan Tüysüz, "Büyük deprem beklentisi olan yerler Marmara, Bingöl Yedisu gibi bölgeler. Buralar artık zamanını doldurmuş herhangi bir zamanda olabilecek depremler" ifadelerini kullandı. Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Tüysüz'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'de 485 bilinen fay var. En azından 500'ün üzerinde fay var. Bunlardan bir tanesi deprem üretse ülkede deprem etkinliği sürmüş oluyor. Herhangi olağan dışı durum yok. Özellikle 4-5 gibi depremler her an meydana gelebilir. Buna başka anlamlar yüklemek manasıdır.

"Meteorolojik olaylarla depremin ilgisi yok"

Depremle sıcak ilişkisinden bahsedemeyiz. 6 Şubat depremi Şubat'ta kar yağarken oldu. Kar yağdığı zaman deprem oluyor diyemeyeceğimiz gibi. Sıcaklıklar, soğukluklar ve diğer meteorolojik olaylarla depremin ilgisi yok. Meteorolojik olaylarla depremin, özellikle sıcaklıkların hiçbir ilgisi yok.

"Bu depremler devam edecek"

2023 Şubat depreminden sonra özellikle Doğu Anadolu'da uzun süren deprem etkinliği var. Hala bu bölgede muhtelif depremler, artçı depremler oluyor. Dolayısıyla bu depremler devam edecek. Ege bölgesi ve bugün deprem de dahil olmak üzere dünyanın en sık bölgelerinden birisi. En büyük deprem değil ama sık deprem üreten bölgelerden.

Marmara ve Bingöl Yedisu da büyük deprem beklentisi

Büyük deprem beklentisi olan yerler Marmara, Bingöl Yedisu gibi bölgeler. Buralar artık zamanını doldurmuş herhangi bir zamanda olabilecek depremler. Maalesef ne toplum ne kişi ne idare olarak depreme hazır olduğumuz söylenemez.