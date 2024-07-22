Prof. Dr. Naci Görür Çanakkale depremi sonrası Marmara'yı işaret etti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin derinliğini 10,23 kilometre olarak açıkladı

AFAD'dan yapılan açıklamada, ''deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığı'' belirtilirken ''Saha tarama çalışmalarının devam ettiği'' aktarıldı.

Çanakkale depreminin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X (Twitter) hesabından bir değerlendirme yaptı.



Prof. Dr. Görür depremin Bayramiç'in gündeyindeki Evciler Fay Zonu'nda meydana geldiğini açkladı.

Bu fayın Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) orta branjına ait olduğunu ifade eden Naci Görür, ''Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz'' değerlendirmesi yaptı.



Prof. Dr. Naci Görür'e göre; şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak.

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan da Çanakkale depremine ilişkin değerlendirmede bulunmuştu. Prof. Dr. Ercan depremin Biga-Çan-Bayramiç-Ezine kırığı üzerinde olduğunu belirtirken, depremin yıkıcı olmadığını ifade etti.

Yer bilimci Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un Çanakkale depremine ilişkin yorumu ise şöyle:

* Ezine’ye doğru fay zonları var. 4'ün üzerindeki depremler hissedilebilir. Potansiyel olarak bölge tehlikeli bölgelerden. 4.7’nin artçısı olabilir. Deprem çok yıkıcı değil. Bu depremden sonra 'Büyük deprem geliyor' diyemeyiz. Kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermek lazım.