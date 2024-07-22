Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Çanakkale depremi sonrası dikkat çeken mesaj

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17,39'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada ''bölgede herhangi bir olumsuzluk olmadığı'' belirtildi.



Çanakkale depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk değerlendirme geldi. Prof. Dr. Ersoy, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, depremin bölge için sürpriz olmadığını ifade etti.



Prof. Dr Ersoy'un Çanakkale depremine ilişkin değerlendirmesi şöyle:

* Ezine’ye doğru fay zonları var. 4'ün üzerindeki depremler hissedilebilir. Potansiyel olarak bölge tehlikeli bölgelerden. 4.7’nin artçısı olabilir. Deprem çok yıkıcı değil. Bu depremden sonra 'Büyük deprem geliyor' diyemeyiz. Kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermek lazım.