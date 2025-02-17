Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı! Ankara depremi neden bu kadar çok hissedildi?

Bugün öğle saatlerinde Ankara'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının büyüklüğünü 3,5 olarak açıklarken derinliğinin ise 11,48 kilometre olduğu kaydedildi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy depreme ilişkin CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. 3.5 büyüklüğündeki bir depremin bu denli hissedilmesinin sebebini açıklayan Ersoy, "Ankara ve çevresinde çok diri bir fay yok" ifadelerini kullandı.

"Gevşek zemin varsa uzun hissedilir"

Ersoy, 3,5 büyüklüğündeki depremin büyük ve yıkıcı olmadığını söylerken sadece hissedildiğini aktardı. Ersoy "Ankara'da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yapı altında gevşek zemin varsa depremin daha uzun hissedilmesine neden olur ve Ankara çevresi de böyle bir yer. Ankara ve çevresinde çok diri bir fay yok" açıklamasında bulundu.