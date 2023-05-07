Propaganda konuşmaları başlıyor
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, TRT'de propaganda konuşması yapmak üzere başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin konuşmalarının ilki bugün yayınlanacak.
Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin, radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının ilki bugün yayınlanacak.
Konuşmalar, TRT 1 ve Radyo 1'den izleyici ve dinleyicilere ulaşacak.
Siyasi partiler adına yapılacak konuşmalar saat 15.36'da başlayacak. Cumhurbaşkanı adaylarının hitapları ise saat 21.00'den itibaren yayınlanacak.
10'ar dakikalık konuşmalar, kurayla belirlenen sıraya göre ekrana gelecek. İkinci konuşmalar ise seçimden bir gün önce ekranlarda ve radyolarda olacak.