Putin en çok Erdoğan ile görüştü

21 Temmuz 2018

Reuters'ın 17 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasını analiz ettiği çalışmasında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018 yılında dünya liderleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinin detayları yayımlandı.

Raporda Trump'ın göreve başladıktan sonra 40'tan fazla dünya lideriyle 200'den fazla görüşme yaptığı açıklandı. Trump'ın Macron ile 25 defa görüştüğü, Erdoğan ile ise 8 görüşme yaptığı görüldü. Erdoğan, Trump'ın en çok görüştüğü 9. lider oldu.

Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile en fazla telefon görüşmesi yapan devlet başkanı oldu. Putin ise 28 defa Erdoğan ile görüşürken, Nazarbayev ile 17 konuşma yaptı.