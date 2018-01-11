Putin: Provokasyonu kimin yaptığını biliyoruz

11 Ocak 2018

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmede Suriye'deki gelişmeler de ele alındı.

Suriye'deki Rus üslerine drone saldırılarıyla ilgili Putin, "Drone saldırısının arkasındaki provokatörün kim olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin konuyla alakası yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin İdlib'de ve Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi'nin başarılı olması bakımından önem taşıdığını vurguladı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerinin yanı sıra enerji alanındaki diğer iş birliklerine de değinilen görüşmede Erdoğan ve Putin, ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

İki lider, ayrıca Türkiye ve Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı ve Soçi Kongresi'ne ilişkin görüş teatisinde bulundu.

Kremlin'den Rus elçinin Türk Dışişleri'ne çağrılmasıyla ilgili açıklama

13 İHA ile saldırı düzenlendiği açıklanmıştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine silahlı 13 insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü açıklamıştı.

İdlib'te çatışmalar devam ediyor

Suriye ordu güçleri, stratejik önemdeki Ebu Duhur askeri havaalanının bir kilometre yakınına kadar ilerledi. Bölgede bulunan silahlı gruplar, Ebu Duhur askeri havaalanına hızla yaklaşan ordu güçlerine saldırılar düzenledi. Karşı saldırıların ardından ordu güçleri 3 kilometre kadar çekilmek zorunda kaldı.

Çavuşoğlu açıklama yapmıştı

Suriye'de rejimin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkesi ihlal ederek ilerlediğini, rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın bu durumu engellemesi gerektiğini söylemişti.