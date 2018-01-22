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PYD Afrin’de DEAŞ’lıları TSK’yla savaşmaları için serbest bıraktı

Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK, hapishanelerde tuttuğu DEAŞ’lıları, TSK ve ÖSO'ya karşı savaşmaları koşuluyla serbest bıraktı.

PYD Afrin’de DEAŞ’lıları TSK’yla savaşmaları için serbest bıraktı
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Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK, hapishanelerde tuttuğu DEAŞ’lıları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) karşı savaşmaları koşuluyla serbest bıraktı.

Anadolu Ajansı’nın Afrin’deki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, terör örgütü, Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanmak üzere DEAŞ’lı teröristlerle anlaşmaya vardı.

PYD/PKK, daha önce çatışmalarda sağ ele geçirdiği DEAŞ’lıları, TSK ve ÖS güçlerine karşı savaşmaları şartıyla hapishanelerden çıkardı.

PYD/PKK daha önce de ABD’nin bilgisi dahilinde Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ teröristleriyle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti.​

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Kaynak: AA

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