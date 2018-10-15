Raci Kaya, IMF İcra Direktörü oldu

Türkiye bir yandan ekonomideki hedeflere odaklanırken, diğer yandan uluslararası kuruluşlarda önemli görevler üstleniyor. Bu kapsamda, Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdinde ikinci kez "İcra Direktörlüğü" görevini alan Türkiye, 2020'den itibaren de Dünya Bankası İcra Direktörü olacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2010 IMF Kota ve Yönetim Reformu çalışmaları neticesinde kurulan ve Türkiye, Avusturya, Çekya, Macaristan, Slovenya, Belarus, Slovakya ve Kosova'nın yer aldığı 8 Avrupa ülkesinden oluşan ülke grubu, 1 Kasım 2012'den itibaren IMF çalışmalarında yer almaya başladı.

Bu kapsamda, 2014-2016 yıllarında Türkiye'ye ilk defa İcra Direktörlüğü görevi verildi. Türkiye böylece IMF programlarını uygulayan bir ülke olma konumundan, karar alıcı pozisyona yükseldi.

2022 yılına kadar geçerli olan grup anlaşması çerçevesinde Türkiye, 2018-2020 döneminde ikinci kez IMF İcra Direktörlüğünü üstlendi.

Türkiye adına bu görevi, IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarının yapıldığı Bali'deki değerlendirmeler sonrası Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Raci Kaya üstlendi. Kaya, 2 yıllık görevi çerçevesinde, Orta ve Doğu Avrupa grubunda bulunan söz konusu 8 ülkeden sorumlu olacak.

Türkiye, fonun en büyük 20. üyesi

Fon nezdinde bir dönem sadece borçlarıyla gündeme gelen Türkiye'nin, IMF'de kotası da artış gösterdi. Türkiye'nin kota payı, 26 Ocak 2016 itibarıyla "14. Genel Kota Gözden Geçirmesi"nin yürürlüğe girmesiyle 0,61'den 0,98'e yükseldi. Türkiye, bu kotayla 188 ülkenin üye olduğu fonun en büyük 20. üyesi oldu. Söz konusu kota artışı neticesinde Türkiye'nin IMF'deki oy gücü ve olası bir ihtiyaç halinde kullanabileceği kaynak miktarı da önemli ölçüde yükseldi.

Dünya Bankasında görev hazırlığı

Türkiye'nin Dünya Bankasındaki rolü de güçleniyor. Bu kapsamda, kurum nezdindeki temsil ve katılımının iyileştirilmesi amacıyla 2008 yılında başlatılan reform çalışmaları çerçevesinde sermaye artırımı gerçekleştirildi. Böylece Türkiye'nin oy gücü yüzde 0,53'ten yüzde 1,09'a yükseldi.

Türkiye, 10 Ekim 2014'te imzalanan Ülke Grubu Anlaşması ile Dünya Bankası nezdinde 2014-2016 döneminde "İcra Direktörü Vekili" görevini üstlenirken, 2020-2024 yıllarında "İcra Direktörlüğü"nü yerine getirecek. Böylelikle Türkiye, IMF'nin ardından Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunda da ilk defa böyle bir görevi almış olacak.

Raci Kaya kimdir?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları sırasında Twitter hesabından Türkiye'nin IMF ülke grubunun İcra Direktörlüğü görevini devraldığını açıklamış ve bu görevi yürütecek Raci Kaya'ya başarı dileğinde bulunmuştu.

IMF İcra Direktörlüğü görevini üstlenen Raci Kaya, 1967 yılında Ankara'da doğdu. Kaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesinde İktisat alanında yüksek lisansını, ardından Marmara Üniversitesinde doktorasını tamamladı ve 1990 yılında Halk Bankasında Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

Çeşitli banka ve özel kuruluşlarda yöneticilik yaptıktan sonra 2007-2014 yıllarında Aktif Yatırım Bankasında Genel Müdür Yardımcısı, Şubat 2015-Ağustos 2016'da da Ziraat Katılım Bankasında Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev üstlenen Kaya, Mart 2016-2018 tarihlerinde Eximbank'ta Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Raci Kaya, 17 Ağustos 2016'da Hazine Müsteşar Yardımcısı Vekili, 27 Aralık 2016'da Hazine Müsteşar Yardımcısı olarak atandı. 14 Ağustos 2018'de Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Kaya, evli ve 2 çocuk babası. Kaya, iyi derecede İngilizce biliyor.