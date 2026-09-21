Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

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İslam dünyası büyük bir heyecanla Ramazan ayını bekliyor. Tarihler ilerledikçe aramalar da hızlanıyor. Vatandaşlar "Ramazan ayı ne zaman başlıyor" sorusunu yöneltiyor.

2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre 2027 Ramazan ayı 8 Şubat'ta başlayacak. Kadir Gecesi ise 5 Mart 2027'de idrak edilecek.

2027 Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 9 Mart S027 Salı.