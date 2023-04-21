Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii açılışında konuştu

Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Çok farklı bir mekândayız ve bu mekanda Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Ne mutlu bizlere ki bu restorasyon çalışmalarını böyle anlamlı bir günde bitirdik. Bayram namazını Ayasofya Camii'nde kılmıştık. Uzun bir mahzunluk döneminden sonra tekrar ibadete açmıştık. Bugün restorasyonun bitiminin ardından da cuma namazını Sultanahmet Camii'nde eda ettik. Sultanahmet Camii İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir.

Hatta belki de ilkidir. Burası kelimenin tam anlamıyla bir külliyedir. Ata yadigarı eserleri korumak bizim en önemli görevimizdir. Muhalefet ne diyor gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış. Bunlar seçimlerde siyasi mevta olacak. Terör örgütü ile el ele olanlardan başkan ne beklenir ki. "

Şu anda muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yerine İnanç Başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim yuh yetmez 14 Mayıs'a kadar gece gündüz demeden çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. 14 Mayıs bunların sonu olmalı. Ben size inanıyorum. İnşallah sizlerle beraber durmak yok. Kalın sağlıcakla."