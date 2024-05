Resmi Gazete'de bugün (2 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Takip Et

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelik

– İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik



Tebliğler



– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/3)

İlan bölümü

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri