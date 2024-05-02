Resmi Gazete'de bugün (2 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 2 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve İdare Bölümü
Yönetmelik
– İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Tebliğler
– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/3)
İlan bölümü
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri