Resmî Gazete'de bugün (23 Ağustos 2024 Resmî Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 23 Ağustos 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?
Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve İdare Bölümü
Yönetmelikler
– İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Yeditepe Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Tebliğler
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/23)
– Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kurul Kararları
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/08/2024 Tarihli ve 12829 Sayılı Kararı
– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/08/2024 Tarihli ve 10945 Sayılı Kararı
– Kamu İhale Kurulunun 12/06/2024 Tarihli ve 2024/DK.D-105 Sayılı Kararı
İlan Bölümü
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri