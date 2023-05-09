Resmi Gazete'de bugün neler var? (9 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 9 Mayıs 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları.
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
- Türk Devletleri Teşkilatı hükümetleri arasında basitleştirilmiş gümrük hattı kurulmasına ilişkin anlaşmanın onaylanması hakkında karar
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Hükümeti arasında gümrük işbirliği konusunda ortak istişare komisyonu kurulmasına ilişkin mutabakat zaptının onaylanması hakkında karar
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında gıda güvenliği alanında mutabakat zaptının onaylanması hakkında karar
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında medya ve iletişim alanlarında iş birliği protokolünün onaylanması hakkında karar
- Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükûmeti arasında kültür varlıklarının yasadışı trafiğiyle mücadele anlaşmasının onaylanması hakkında karar
YÖNETMELİKLER
- Türkiye Barolar Birliği avukatlık staj yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Borsa muamelat yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Oda muamelat yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği genel kurul çalışma esasları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalar bütçe ve muhasebe yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
KARAR
- Malvarlığının dondurulması kararı
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
- Anayasa Mahkemesi'ne ait kararlar