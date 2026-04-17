Resmi Gazete'de yayımlandı: 23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 11165 sayılı karar kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok raylı sistem hattı ile belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bazı raylı sistem hatları ile belediyelerin işlettiği toplu taşıma araçları bir gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yer alan 11165 sayılı karar doğrultusunda, uygulama 23 Nisan Perşembe günü geçerli olacak.
Karara göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ücretsiz hizmet verecek.
Ayrıca belediyeler tarafından işletilen otobüs, metro, tramvay ve diğer toplu taşıma araçları da gün boyunca ücretsiz kullanılabilecek.