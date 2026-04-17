Resmi Gazete'de yayımlandı: 23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz olacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bazı raylı sistem hatları ile belediyelerin işlettiği toplu taşıma araçları bir gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yer alan 11165 sayılı karar doğrultusunda, uygulama 23 Nisan Perşembe günü geçerli olacak.

Karara göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca belediyeler tarafından işletilen otobüs, metro, tramvay ve diğer toplu taşıma araçları da gün boyunca ücretsiz kullanılabilecek.