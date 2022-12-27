Resmi Gazete'de yayımlandı: Tekirdağ'da acil kamulaştırma başlatıldı
Tekirdağ'da, Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre, acele kamulaştırma kararı verildi. Cumhurbaşkanı'nın kararı ile devreye sokulan gelişmenin İnecik Barajı yapımı için başlatıldığı açıklandı. Tekirdağ İçme Suyu Projesi kapsamındaki İnecik 1-2 barajlarının yapımı amacıyla verilen karar ile baraj sınırları içinde kalan yerleşim yerinin taşınması amaçlanıyor.
Tekirdağ İçme Suyu Projesi kapsamındaki İnecik 1-2 barajlarının yapımı amacıyla acele kamulaştırma yapılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma yapılacak
Buna göre, Tekirdağ İçme Suyu Projesi kapsamında İnecik 1-2 barajlarının yapımı amacıyla Süleymanpaşa ilçesindeki bazı taşınmazlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
Yerleşim bölgesi belirlenen başka alana nakledilecek
Öte yandan, Kahramanmaraş'ın, Andırın ilçesi Geben Mahallesi halkının, mezkur yerleşim yerinin Geben Barajı Su Toplama Havzası'nda kalması nedeniyle belirlenen yere nakline ve yerleştirilmesine karar verildi.