Resmi Gazete'de yayımlandı: Üst düzey kamu kadrolarında değişim

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında çeşitli bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Kararlara göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı görevden alınırken, yerine Atila Bedir atandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) İkinci Başkanlığı görevine Muhammed Mustafa İzgeç getirildi. Kurul üyeliklerine ise Erdoğan Tozan ile İbrahim Tan atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında da il müdürlüklerinde kapsamlı değişikliğe gidildi. Karaman, Kilis, Manisa ve Diyarbakır il müdürleri görevden alınırken; Karaman İl Müdürlüğüne Nurettin Ulaş, Aksaray İl Müdürlüğüne Sezgi Arpacı Elaldı, Manisa İl Müdürlüğüne Kuduret Gültaş, Diyarbakır İl Müdürlüğüne Ali Sait Çeçen, Malatya İl Müdürlüğüne Ömer Faruk Ergün, Elazığ İl Müdürlüğüne Serdar Demirci, Erzincan İl Müdürlüğüne Abdulhalim Ünalan ve Bilecik İl Müdürlüğüne Nejat İlhan atandı.

Adalet Bakanlığında Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cem Kurt atanırken, Adli Tıp Kurumu bünyesindeki çeşitli ihtisas kurullarında görev yapmak üzere Dr. Yasin Kavla, Doç. Dr. Cündüllah Torun, Uzm. Dr. Neşe Kavruk Erdim, Uzm. Dr. Ahmet Naim Namlı ve Oya Yeter görevlendirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumunda Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine İlkay Akçay atanırken, mevcut başkan Yakup Koç görevden alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde de bölge müdürlüklerinde değişikliğe gidildi. 5. Bölge Müdürü Mahmut Güneş ile 10. Bölge Müdürü Bülent Şirin görevden alınırken, 5. Bölge Müdürlüğüne Ümit Gülbağ, 9. Bölge Müdürlüğüne Özgür Taşcioğlu ve 10. Bölge Müdürlüğüne Hasan Acar atandı.

Öte yandan, Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Melikşah Taşkın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğüne Bilal Timur getirildi. Marmaris Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat görevden alınırken, bu göreve Çetin Çiftci atandı.