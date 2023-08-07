Resmi Gazete'ye zam geldi: Satır ücreti 40 TL
Resmi Gazete ilan ücretlerine zam yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı: İlanların satır ücreti 25,50 TL'den 40 TL’ye çıkarıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ücretlerine zam yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın yayımladığı yeni tarifeye göre ilanların satır ücreti 40,00 TL olarak belirlendi. Eski tarifeye göre ilanların satır ücreti 25.50 TL'ydi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararın metni şöyle:
"RESMÎ GAZETE İLAN ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE
MADDE 1- 22/12/2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî Gazete İlan Ücret Tarifesinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4- (1) İlanların satır ücreti; 40,00 TL’dir.
MADDE 2- Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tarife hükümlerini Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı yürütür."