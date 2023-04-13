Resul Kurt: Adıyaman'ı yeniden imar etmek için çalışacağız!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük bir yara alan ve büyük bir yıkım yaşayan Adıyaman Ak Parti milletvekili adaylarıyla moral buldu.

Ak Parti 28. Dönem Adıyaman milletvekili adaylarını havaalanında düzenlenen program ile tanıttı.

Adıyaman milletvekili adayları Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ve Ziya Polat AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve diğer partililer tarafından Adıyaman Havaalanında karşılandı.

Resul Kurt'a büyük ilgi

Program depremde hayatını kaybedenler için okunan Kuran-ı Kerim ve okunan dua ile başladı. Programda özellikle Adıyaman 1. sıra milletvekili adayı Resul Kurt'a büyük bir ilgi gösterildi. Kurt programda bir konuşma yaparak Adıyaman'ı yeniden huzurun başkenti yapmak için çalışacaklarını söyledi.

'Adıyaman'ı yeniden imar etmek için çalışacağız'

Resul Kurt, Adıyaman'ı yeniden imar etmek için hep birlikte çalışacaklarını, Adıyaman'ı yeniden huzurun başkenti yapmak için bu kenti yeniden inşa edeceklerini açıkladı.

Resul Kurt kimdir?

1971’de Adıyaman’da doğan Resul Kurt, ilköğretimini Adıyaman 12 Eylül İlkokulunda, Orta Öğrenimini Gazi Ortaokulunda ve Adıyaman Lisesi’nde bitirdikten sonra 1992’de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

Aynı sene İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Organizasyon Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlayan Resul Kurt, 6 Mart 1995’te Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1996’da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sosyal Sigortacılık Anabilim dalında Yüksek Lisans yapan Resul Kurt, 3 senelik Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavından geçerek, 1998’de Sigorta Müfettişliğine atandı.

1999’da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sosyal Sigortacılık Anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimini, “Sosyal Sigortalarda Denetim ve Özel Bir Denetim Yöntemi Olarak Asgari İşçilik Uygulaması” konulu master teziyle bitiren Resul Kurt, Sosyal Sigortacılık Bilim Uzmanı oldu.

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında Sigorta Müfettişi olarak çalışan Resul Kurt, 2006-2007 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Başmüfettiş olarak çalışan Resul Kurt, görevinden 22 Aralık 2008’de istifa ederek ayrıldı.

Marmara Üniversitesi Mali Hukuk programında "Vergi Hukuku Açısından Hizmet Akdi" konulu doktora tezini 2010’da tamamladı.

Marmara Üniversitesi SBMYO Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.

2009 yılı başında Mehmet Koçak'la birlikte kurduğu "Kurt ve Koçak Danışmanlık, Eğitim Ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti."nde kamu ve özel sektöre iş hukuku ve sosyal konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Evli ve İki çocuk sahibi olan Kurt İngilizce bilmektedir.