Ricky Martin, konser için İstanbul'a geldi
Latin pop müziğinin önemli isimlerinden Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra konser için İstanbul'a geldi.
Latin pop müziğinin önemli isimlerinden Ricky Martin 15 yıl aradan sonra yarın İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Yıldız isim büyük buluşma için İstanbul'a geldi. Saat 16.00 sıralarında özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Martin, çocuklarıyla birlikte görüntülendi. KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak olan Martin, duygularını basın mensuplarıyla paylaştı.
"Herkese merhabalar, sonunda buradayım"
İGA İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptıktan sonra kendisini bekleyen araca doğru giderken hayranlarına seslenen Ricky Martin, "Herkese merhabalar, sonunda buradayım. Hepinize çok teşekkür ederim, görüşürüz" dedi.