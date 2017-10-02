Rize'de sağanak yağış

02 Ekim 2017

Rize'nin Çayeli ilçesinde 28-29 Eylül'de sel ve heyelanlara yol açan, ardından etkisini kaybeden şiddetli yağış, sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Yağış sonucu dün tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açılan Çayeli-Kaptanpaşa yolu kapandı. Yolun bazı bölümleri yükselen dere sularıyla örtüldü. Karayolları ekipleri, dere sularının yola zararını azaltmak için dere yatağını genişletme çalışmalarını güç koşullarda sürdürüyor.

İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyünde açılan mahalle yolları da yağışa bağlı heyelanlar nedeniyle kapandı.

Şiddetli yağış, Çamlıhemşin ilçesi ile merkeze bağlı Çaykent ve Muradiye beldelerinde de etkili oluyor. Çamlıhemşin'de, Fırtına Deresi'nin debisinin yükselmesi sebebiyle bir kişinin evinden yola ilkel teleferikle geçtiği gözlendi.

Öte yandan, 28-29 Eylül'de ağırlıklı olarak Çayeli olmak üzere Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde yaşanan sel ve heyelanların ardından AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 2'si tamamen çökmüş olmak üzere 15 evde hasar tespit edildi.

Yetkililerin talebi üzerine 13 ev boşaltılırken vatandaşlar ilçe merkezlerindeki evleri ya da akrabalarının yanına yerleşti.

Kaynak: AA