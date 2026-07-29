ROKETSAN genç yetenekleri arıyor: Başvurular başladı

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ROKETSAN'ın savunma sanayisinde yapay zekâ teknolojilerine yönelik yetkinlikleri artırmak amacıyla düzenleyeceği "LEVEL-UP AI/ROKETSAN Yapay Zeka Hackathonu" için başvuru süreci başladı.

25-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar; Edge AI, makine öğrenmesi, büyük dil modelleri, otonomi ve veri bilimi alanlarında eğitim ve yarışma süreçlerine katılacak.

48 saat boyunca proje geliştirecekler

Program; bilgisayar, havacılık, uzay, elektrik-elektronik ve yapay zekâ mühendisliği bölümlerinden mezun, en fazla beş yıllık deneyime sahip araştırmacılara yönelik hazırlandı. Lisansüstü çalışma yürüten adaylara ise öncelik verilmesi planlanıyor.

Çevrim içi eğitimler, teknik atölyeler ve panellerin yer alacağı programın yarışma bölümünde katılımcılar, takımlar hâlinde 48 saat boyunca proje geliştirecek.

Üç günlük çevrim içi eğitim verilecek

Hackathon öncesinde katılımcılara büyük dil modelleri, "Agentic AI", bilgisayarlı görü ve otonom sistemler üzerine üç gün sürecek çevrim içi eğitim sunulacak. Süreci başarıyla tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca güvenilir yapay zekâ sistemleri, otonomi, karar üstünlüğü ve savunma sanayisindeki yapay zekâ kariyerleri üzerine bir panel düzenlenecek.

Başvurular 16 Ağustos'a kadar sürecek

Hackathona kabul edilen adaylar ekipler oluşturarak projelerini jüriye sunacak. Değerlendirme sonucunda dereceye giren takımlara "ROKETSAN Yapay Zeka Ödülü" verilecek.

Programa katılmak isteyen adaylar, başvurularını 16 Ağustos'a kadar "levelup.roketsan.com.tr" adresinden yapabilecek.