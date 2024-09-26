Rotanızı oluştururken kara yollarında çalışma yapılan noktalara dikkat

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova Viyadüğü ile İzeltaş Köprüsü arasında gidiş-geliş istikameti orta refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 23.00-05.00 saatlerinde her iki istikamette sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritlerden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 13-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 12-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü devam ediyor.

O-3 Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları 174 ve 176. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Edirne istikametinden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor. Çalışmalar her gün 20.30-07.00 saatlerinde yapılıyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde Kaşüstü Alt Geçidi'nin her iki yönünde elektrik, elektronik, mekanik sistemleri yapım, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 21.00-06.00 saatlerinde ulaşım aynı güzergahtaki geçit üstü bağlantı yollarından sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52. kilometresindeki Ankara-İstanbul istikameti bağlantı kolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyola bağlanmak isteyen sürücülerin Dempa Alt Geçidi'ni kullanarak U dönüşü yapmaları gerekiyor.

Antalya-Burdur devlet yolunun 37-38. kilometrelerinde tırmanma şeridindeki oturma nedeniyle şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hakkari-Yüksekova yolunun 45-46. kilometrelerinde tretuvar ve orta refüj yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.