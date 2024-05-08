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Ruhsatsız beş maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilen beş maden ocağı ekiplerce kapatılarak kullanılamaz hale getirildi.

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6-7 Mayıs 2024 tarihlerinde, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Kilimli ilçesinde beş maden ocağı tespit edildi. Madenlerde 75 metre ray, 1 adet vagon, 1 adet vinç, 1 adet kazma, 1 adet el arabası ele geçirildi.

İHA'da yer alan habere göre, maden ocaklarının TTK ekiplerince imhası yapılırken orman sınırları içerisinde olmaları sebebiyle ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.