Rusya duyurdu: Putin, Erdoğan'la tahıl koridorunu görüşmeyecek

Kremlin, gelecek hafta sona erecek olan Karadeniz tahıl koridoru anlaşması hakkında söylenecek yeni bir şey olmadığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anlaşmayı yenilemek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşme planının olmadığını açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'yi ne zaman ziyaret edeceğinin de belli olmadığını söyledi.

Erdoğan, bugün Putin'in önümüzdeki ay Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiğini, ziyaretin gerçekleşmesi halinde Karadeniz tahıl koridoru konusunu da görüşeceklerini söylemişti.

Moskova, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını 17 Temmuz'dan sonraya uzatmak için bir neden görmediğini defalarca açıklamıştı.

Kremlin ayrıca Rusya'nın Türkiye ile bağını sürdürmeyi planladığını açıkladı.Kremlin bu açıklamayı Türkiye'de Rus "doğalgaz merkezi" kurulmasına yönelik soru üzerine yaptı.

Türkiye'nin geçen hafta beş Ukraynalı komutanı Kiev'e geri yollamasının ardından Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler gerildi. Rusya Türkiye'nin Ukraynalı komutanları Kiev'e teslim ederek esir takası anlaşmasını ihlal ettiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım boru hatlarının Eylül'deki patlama sonucu zarar görmesinin ardından Avrupa'ya doğalgaz sevk etmek için Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasını önermişti.