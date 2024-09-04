Rusya duyurdu: Türkiye BRICS'e tam üyelik başvurusunu sundu

Basında Türkiye'nin resmen BRICS'e katılmak için başvurduğuna yönelik iddiaların ardından ilk resmi açıklama dün AK Parti'den geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "BRICS'e üye olmak istediğimizi Cumhurbaşkanımız defalarca dile getirdi. Süreç devam ediyor, somut bir gelişme yok. Olursa açıklarız" dedi.

Türkiye'nin üyelik sürecinde hangi aşamada olduğu merak ediliyor. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, sürece dair bugün basına bilgi verdi.

Uşakov, 9'uncu Doğu Ekonomik Forumu'nda gazetecilere verdiği demeçte, Ankara'nın talebinin BRICS ülkeleri tarafından değerlendirileceğini söyledi. Uşakov, "Türkiye, tam üyelik başvurusunu sundu. Değerlendireceğiz" dedi.

BRICS'e hangi ülkelerden oluşuyor?

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu, en büyük gelişmekte olan ekonomilerden bazılarını içeriyor. Bu yılın başında İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya ve Mısır'ın katılımıyla dört yeni üye daha kazandı. Suudi Arabistan da davet edildi, ancak henüz katılmadı. Arjantin'de yönetime Javier Milei geçince, BRICS'e katılmayacaklarını beyan etmişti.