Rusya yaptırımlardan kaçmak için tatil cennetini kullanıyor

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Dünyanın en popüler tatil merkezlerinden Maldivler’in arka planında farklı bir ticaret ağı büyüyor. İncelenen sevkiyat belgeleri ve Batılı yetkililerin verdiği bilgilere göre, Batı ülkelerinde Rusya’ya satışı kısıtlanan yüz milyonlarca dolarlık ürün Maldivler üzerinden Moskova’ya ulaştırılıyor.

Male’deki havalimanı bu zincirin önemli duraklarından biri haline gelirken sevkiyatlarda uçak parçaları, elektronik bileşenler ve hem sivil hem de askeri kullanım potansiyeli bulunan ürünlerin öne çıktığı belirtiliyor.

Maldivler’in Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Rusya’nın büyük alternatif tedarik kanallarıyla karşılaştırıldığında daha küçük bir payı bulunuyor. Ancak küçük bir ada ülkesinin bile yaptırımları aşmak için kullanılabilmesi, Moskova’nın tedarik ağının ne kadar genişlediğini gösteriyor.

Kargolar Male üzerinden Moskova’ya gidiyor

Ortaya çıkan sevkiyat zincirinde ürünlerin önce Male’deki Velana Uluslararası Havalimanı’na ulaştırıldığı, ardından Rusya’ya giden uçuşlara aktarıldığı belirtiliyor.

Bazı gönderilerin Aeroflot uçuşlarıyla doğrudan Moskova’ya taşındığı, sevkiyat belgelerinde ürünlerin kaynağı veya nihai varış noktalarının farklı gösterilebildiği aktarılıyor.

Bu yöntem, malların Rusya’ya doğrudan gönderilmesi halinde karşılaşacağı ihracat kontrollerinden kaçınmak için üçüncü ülkelerin ara durak olarak kullanılmasına dayanıyor.

Maldivler’in Avrupa, Asya ve Rusya arasında yoğun hava bağlantısına sahip olması da sistemi işleten şirketler açısından önemli bir lojistik avantaj sağlıyor.

Uçak parçaları listenin başında

Rusya açısından en kritik ürün gruplarından birini havacılık parçaları oluşturuyor. Ukrayna savaşının ardından ABD ve Avrupa ülkelerinin uyguladığı ihracat kontrolleri, Rus havayollarının Batı üretimi uçaklar için yeni parça temin etmesini önemli ölçüde zorlaştırdı.

Buna rağmen Rus havayollarının Boeing ve Airbus uçaklarını çalıştırmaya devam etmesi, üçüncü ülkeler üzerinden kurulan alternatif tedarik ağlarını büyüttü.

ABD Hazine Bakanlığı daha önce Maldivler merkezli Intermodal Maldives adlı şirketi Rus şirketlerine havacılık yedek parçaları ve makine bileşenleri gönderdiği gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

ABD ihracat kontrol makamları da geçmiş yıllarda Rus havayollarına uçak parçalarının Maldivler üzerinden aktarılmaya çalışıldığı vakaları tespit etmişti.

Yaptırımların etrafında küresel ağ kuruldu

Maldivler üzerinden gerçekleştiği belirtilen ticaret, Rusya’nın yaptırımları aşmak için kullandığı çok daha büyük küresel sistemin küçük bir parçasını oluşturuyor.

Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Rusya’ya giden kısıtlı ürünlerin yıllık değerinin yaklaşık 15 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

Batılı ülkeler özellikle mikroelektronik, bilgisayar parçaları, havacılık ekipmanları ve çift kullanımlı ürünlerin Rusya’ya ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

Ancak ürünlerin önce yaptırım uygulamayan ülkelere gönderilmesi, ardından farklı şirketler ve lojistik güzergâhlar üzerinden yeniden ihraç edilmesi kontrolü zorlaştırıyor.

Rus turistler Maldivler için kritik

Maldivler’in Moskova ile ilişkisini karmaşıklaştıran bir diğer unsur turizm. Rusya, ülkenin en önemli ziyaretçi kaynaklarından biri konumunda bulunuyor.

Resmi verilere göre Maldivler, 12 Ağustos 2026 itibarıyla 192 bin 453 Rus turisti ağırladı. Rus ziyaretçiler toplam turist sayısının yüzde 14,7’sini oluştururken Rusya ülkenin ikinci büyük turizm pazarı oldu.

Maldivler yönetimi yalnızca birkaç hafta önce Moskova ve St. Petersburg’a üst düzey bir heyet göndererek Rusya ile turizm ve havacılık bağlantılarını daha da geliştirme arayışına girdi.

Rus turistlerin oteller, havayolları ve turizm şirketleri açısından yarattığı ekonomik değer, Batılı ülkelerin yaptırım kaçış yollarını kapatma talepleri karşısında Male yönetiminin hassas bir denge kurmasını gerektiriyor.

Aeroflot bağlantısı dikkat çekiyor

Maldivler ile Rusya arasında doğrudan hava bağlantısının bulunması yalnızca turizmi değil yük taşımacılığını da kolaylaştırıyor.

Aeroflot uzun süredir Moskova-Male hattında uçuş gerçekleştirirken ABD ihracat kontrol kayıtlarında Maldivler ile Moskova arasında gerçekleştirilen bazı uçuşlar da daha önce incelemeye konu oldu.

ABD makamları Aeroflot'un Amerikan ihracat kısıtlamalarına tabi uçaklarla Rusya ile Maldivler arasında uçmaya devam ettiğini geçmiş yıllardaki resmi kararlarda kayıt altına aldı.

Yeni belgelerde de Male’ye ulaşan bazı kargoların Rusya’ya giden yolcu uçuşlarının yük bölümünde taşındığına ilişkin bilgiler yer alması, turizm hattının aynı zamanda ticari bir lojistik kanalına dönüşebildiğini gösteriyor.

Batı ara ülkelerin peşine düştü

ABD ve Avrupa ülkeleri son dönemde yaptırımların doğrudan Rus şirketlerinden çok üçüncü ülkelerdeki aracılar üzerinden aşılmasına odaklanıyor.

İhracatçı şirketlerden ürünlerin nihai kullanıcısını daha ayrıntılı incelemeleri istenirken havacılık, mikroelektronik, otomotiv ve ağır makine sektörleri yüksek riskli alanlar arasında gösteriliyor.

Maldivler gibi küçük ekonomilerin bu sistemde kullanılması ise denetim kapasitesinin önemini artırıyor. Çok sayıda transit gönderinin sınırlı sayıda gümrük personeli tarafından kontrol edilmesi, ürünlerin gerçek nihai alıcısının belirlenmesini zorlaştırabiliyor.

Bu nedenle yaptırım mücadelesinin yeni cephesi yalnızca Moskova değil, malların Rusya’ya ulaşmadan önce geçtiği havaalanları, lojistik şirketleri ve üçüncü ülkeler haline geliyor.

Tatil rotası artık yaptırım dosyasında

Maldivler yılda milyonlarca turisti ağırlayan ve ekonomisinin önemli bölümünü turizmden sağlayan küçük bir ada ülkesi. Ancak ortaya çıkan ticaret ağı, küresel yaptırım sistemindeki açıkların coğrafi olarak ne kadar genişlediğini gösteriyor.

Rusya’nın Batılı uçakları, elektronik sistemleri ve sanayi ekipmanlarını çalışır durumda tutabilmesi için yabancı parçaları temin etmeye devam etmesi gerekiyor.

Batılı ülkeler bu kanallardan birini kapattıkça sevkiyatların başka ülkelere kayması ise yaptırım uygulamasını sürekli değişen bir lojistik mücadeleye dönüştürüyor.

Maldivler dosyası da bu mücadelenin artık yalnızca büyük ticaret merkezlerinde değil, dünyanın en bilinen tatil destinasyonlarından birinde bile sürdüğünü ortaya koyuyor.