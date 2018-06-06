Saadet Partisi 'Kürt sorunu' için çözüm raporunu açıkladı

06 Haziran 2018

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır'da düzenlediği toplantı ile "Hak ve Adalet Ekseninde Kürt Meselesi" başlıklı raporunu açıkladı.

'Kürt sorunu'na üç başlık altında çözüm önerileri getirilen raporda, sorunun şimdiye kadar "doğru teşhis ve yol haritası belirlenemediği için" her dönemde varlığını devam ettirdiği, kalıcı ve kapsamlı bir çözümün de ortaya konamadığı belirtildi.

Çözüm sürecinin AK Parti'nin daha fazla oy kazanma, PKK'nın ise alan kazanma hırsı gibi nedenlerle başarısız olduğunun belirtildiği raporda, "Sonuç itibari ile toplumda umut oluşturan bu sürecin başarısızlıkla sonuçlanması, meseleyi iyice derinleştirmiş ve içinden çıkılması zor bir hale getirmiştir" denildi.

Üç başlıkta çözüm önerileri

Saadet Partisi'nin sorunu sadece güvenlik eksenli mücadele ile değil, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, psikolojik, ekonomik alanlarda yapacağı topyekûn reformlarla çözmeyi hedeflediğinin belirtildiği raporda, çözüm önerileri üç başlık altında sıralandı.

Raporun temel haklarda çözüm önerileri bölümünde "İnancı, ırkı, mezhebi ne olursa olsun bütün vatandaşlarımıza temel insan hakları herhangi bir pazarlık konusu yapılmadan tanınacaktır" denilerek, anadil eğitiminin ve anadil kullanımının önündeki engellerin kaldırılması gerektiği kaydedildi.

Devletin kamu düzenini tesis ederken, hukuktan ayrılmaması ve meşru zeminde kalması hususuna da değinilen raporun "Ekonomi ve Kalkınma" başlıklı bölümünde doğu ve güneydoğu Anadolu bölgeleri için özel kalkınma programlarının hazırlanması, işsizliği önleyecek ve istihdamı artıracak politikaların hayata geçirilmesi vaatleri yer aldı.

Raporda köylerinden göç etmek zorunda kalanların geri dönüşünü sağlamaya yönelik politikalara hız verileceği de belirtilirken, "İç Barış ve Güvenlik" başlığı altında şöyle denildi:

"Terör örgütlerine katılanlar, nihayetinde bu ülkede doğmuş, bu ülkenin okullarında okumuşlardır. Doğum yerleri Muş, Hakkari, İstanbul'dur. İsimleri Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Abdullah, Selahattin'dir. Bu itibarla terörle mücadele meselesi, dağa çıkmış kişilerin etkisiz hale getirilmesi kadar basite indirgenmemelidir."

Bu nedenle 'Kürt sorunu'nun "şiddet ve ölüm" üzerinden değil, "insanı yaşatma ve iç barışın tesisi" üzerinden konuşulması gerektiği ifade edilerek, "Akan kanın durması, şiddetin son bulması için tüm alanları kapsayan, bütüncül ve kapsamlı bir anlayış ve strateji belirlenecektir" denildi.

Raporun sonuç bölümünde ise "Şüphesiz ki çözüm, etnik ve mezheplere dayalı yeni mikro devletler kurmak, coğrafyamızı yeni parçalara ayırmak değil; mevcut parçalanmışlıkları da gidererek daha büyük bir birlikteliğe doğru yol almaktır" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Reuters