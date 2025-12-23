Sadettin Saran'ın gözaltına alınan bekçisi serbest bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Sadettin Saran’a ait Ayvacık’taki villada gerçekleştirilen aramalar sonrası gözaltına alınan bekçi H.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Saran’ın Kuruoba köyünde bulunan villasının dronla havadan görüntülendiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, 21 Aralık’ta Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba Köyü’nde bulunan Sadettin Saran’a ait villada arama gerçekleştirildi.
Bekçi adli kontrol ile serbest bırakıldı
Aramaların ardından villada görevli bekçi H.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. H.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, Sadettin Saran’ın Kuruoba Köyü’ndeki villası drone ile havadan görüntülendi.